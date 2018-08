Paramount werkt aan remake Indecent Proposal

De film werd in 1993 door critici slecht ontvangen, maar haalde in totaal wel zo'n 266 miljoen dollar op. Er was slechts 37 miljoen dollar nodig voor de productie van de film.

Demi Moore, Woody Harrelson en Robert Redford speelden de hoofdrollen in de thriller over een miljardair die een stel 1 miljoen dollar aanbiedt als hij seks mag hebben met de vrouw (Moore).

Verdere details over de nieuwe film zijn nog niet bekendgemaakt, meldt Collider. Erin Cressida Wilson zou hard werken aan het scenario.

Girl on the train werd in 2016 zeer goed ontvangen door het publiek.