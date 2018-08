Drake betrokken bij productie HBO-drama Euphoria

The Hollywood Reporter schrijft dat Zendaya en Maude Apatow, de dochter van Jude Apatow en Leslie Mann, twee van de hoofdrolspelers zijn.

Euphoria is gebaseerd op een Israëlische serie uit 2012 en gaat over een groep middelbare scholieren. Zij krijgen te maken met zaken als drugs, seks, identiteit, sociale media, liefde en vriendschap.

Drake was vorig jaar al als uitvoerend producent betrokken bij de documentaire The Carter Effect, over het leven van voormalig NBA-ster Vince Carter. Ook werkt hij met Netflix aan een remake van de misdaadserie Top Boy. Zelf was Drake jarenlang te zien in de tv-serie Degrassi: The Next Generation.