Cast Guardians of the Galaxy staat achter ontslagen regisseur James Gunn

"Ik sta niet achter de ongepaste grappen die hij jaren geleden maakte, maar hij is een goed persoon", schrijft Chris Pratt, een van de acteurs uit Guardians of the Galaxy, op Instagram. "Persoonlijk zou ik graag zien dat hij terugkeert als regisseur van deel drie."

Samen met zijn collega-acteurs ondertekende Pratt verder een open brief. "We staan allemaal achter James Gunn", aldus de acteurs, onder wie ook Bradley Cooper, Zoe Saldana en Vin Diesel. "We waren allemaal in shock door zijn plotselinge ontslag en hebben expres tien dagen gewacht met reageren zodat we konden nadenken, bidden, luisteren en discussiëren."

Alle acteurs zeggen ernaar uit te kijken om "in de toekomst" weer met Gunn te werken. "Zijn verhaal is nog lang niet klaar."

Disney ontsloeg Gunn, die ook de eerste twee delen van de superheldenfilm Guardians of the Galaxy maakte, op 20 juli. "De beledigende houding en uitspraken op het Twitteraccount van James zijn onverdedigbaar en stroken niet met de waarden van onze studio en daarom hebben we onze zakelijke relatie met hem verbroken", liet Disney weten in een verklaring.

Het derde deel van Guardians of the Galaxy zou in 2020 moeten verschijnen.