Octavia Spencer in Netflix-serie over Afro-Amerikaanse activiste

Madam C.J. Walker, die in 1867 werd geboren als Sarah Breedlove, was aan het begin van de twintigste eeuw één van de eerste Amerikanen die haarproducten ontwikkelde voor Afro-Amerikaanse vrouwen. Het bedrijfje dat ze daarin opzette, groeide uit tot een goedlopende onderneming. Walker zette een deel van het geld dat ze daarmee verdiende in voor instellingen die opkwamen voor de rechten van Afro-Amerikanen. Ze overleed in 1919.

De serie is gebaseerd op het boek On Her Own Ground, geschreven door de achterkleindochter van C.J. Walker, A’Leila Bundles en krijgt acht afleveringen. Madam C.J. Walker wordt geproduceerd door onder meer Spencer zelf en basketballer LeBron James.