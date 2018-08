Opbrengst Mission: Impossible - Fallout in openingsweekend 60 miljoen dollar

Dat is tot nu toe de hoogste opbrengst van de zesdelige reeks, meldt Variety.

Het record stond op naam van Mission: Impossible II die achttien jaar geleden 57,8 miljoen dollar opbracht in het eerste weekend. Mission: Impossible - Ghost Protocol uit 2011 leverde in het openingsweekend 55,5 miljoen dollar op.

In totaal heeft Ghost Protocol 694,7 miljoen dollar opgebracht. Dat is vooralsnog de hoogste totaalopbrengst uit de reeks.

Tom Cruise

In Mission: Impossible - Fallout bevinden Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn IMF-team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) zich samen met enkele bekende gezichten (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) na een verkeerde afloop van een missie in een race tegen de klok.

Andere rollen zijn er voor Henry Cavill, Angela Bassett en Vanessa Kirby. Christopher McQuarrie was weer de regisseur.

Fallout draait vanaf donderdag 2 augustus in Nederlandse bioscopen. In Pathé Arena in Amsterdam is maandag een speciale IMAX 3D-vertoning in het bijzijn van bekende Nederlanders.