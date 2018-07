Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste nieuwe serie-release deze week is het zesde seizoen van het populaire Orange is the New Black. De serie over Piper Chapman (Taylor Schilling) en haar medegevangenen in de vrouwengevangenis waar ze vastzit is uitgegroeid tot de best bekeken eigen serie van Netflix.

Uit Japan komt de lugubere serie Smoking. Deze vertelt over een groep rondzwervende huurmoordenaars, die er een gewoonte van maken om hun slachtoffers te villen. Zo kunnen ze bij hun opdrachtgevers de getatoeëerde huid afleveren als bewijs dat de klus geklaard is.

Het tweede seizoen van Roman Empire: Reign of Blood mengt wederom documentaire met nagespeelde scènes waarin uit de doeken wordt gedaan hoe bloederig het er in het Romeinse Rijk wel niet aan toeging.

Narcos-fans kunnen terecht bij alweer het derde seizoen van El Chapo, de serie over die andere grote drugsbaron.

Films

De grootste nieuwe release voor Netflix is de sciencefictionfilm Extinction. Deze zou eerst in januari in de bioscopen zijn uitgekomen, maar de filmstudio besloot deze actiefilm door te spelen aan Netflix. Hetzelfde is nu met de nieuwe Jungle Book-film Mowgli gebeurd. In Extinction wordt Michael Pena (nu te zien in Ant-Man and the Wasp) geplaagd door visioenen over een invasie van buitenaardse wezens. Als deze nachtmerries inderdaad uitkomen, is hij de enige die het allemaal zag aankomen.

De grootste nieuwe titel in het Netflix-aanbod van deze week is Breakfast at Tiffany's. Deze oude klassieker met Audrey Hepburn en haar tijdloze charme is een nieuw pareltje in het toch al zo rijke aanbod van de streamingdienst.

In Wakefield zien we Bryan Cranston in een van zijn eerste grote rollen sinds het einde van Breaking Bad. In dit drama, dat vorig jaar nog in de bioscopen draaide, speelt hij een advocaat die zich verstopt in de zolder van zijn garage. Van daaruit observeert hij hoe zijn vrouw en dochters zonder hem verder gaan.

Andere noemenswaardige nieuwe titels zijn de Waalse horrorfilm The Mansion, over een studentenoudejaarsfeest op een afgelegen landgoed dat uitmondt in een bloedbad, en de Spaanse thriller The Warning, over een student die een wiskundig schema ontdekt achter een reeks moorden en zo weet wie het volgende slachtoffer wordt.

Ook de actiefilm Stealth met Jessica Biel en Jamie Foxx is sinds deze week te zien. Horrorfans kunnen zich de stuipen op het lijf laten jagen door Case 39, duiveluitdrijvingsfilm The Devil Inside en Paranormal Activity 4.

Kinderen

Voor de wat jongere kijkers is er de vrolijke film Monster Trucks, die vorig jaar nog in de bioscopen draaide. Nieuw is het eerste seizoen van de kinderserie Cupcake en Dino: Tot Uw Dienst. Zoal de titel al doet vermoeden, gaat deze animatieserie over een cupcake en een dinosaurus. En ze zijn nog broers ook. Ook zijn er nieuwe seizoenen van de kinderseries Oggy and the Cockroaches (derde seizoen) en van De Hopeloze Heks (tweede seizoen).