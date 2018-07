Carrie Fisher te zien in nieuwe Star Wars-film

"We hielden onwijs veel van haar", zegt regisseur J.J. Abrams in een verklaring. De regisseur heeft naar eigen zeggen nooit overwogen een andere actrice de rol van prinses Leia te laten spelen.

"Met de steun en zegen van haar dochter, Billie Lourd, hebben we een manier gevonden om haar en haar personage Leia te eren in deel negen, door materiaal uit deel zeven te gebruiken."

Fisher stierf in december 2016, nadat haar opnamen voor Star Wars: The Last Jedi waren afgerond.

In april vorig jaar suggereerde Kathleen Kennedy van producent Lucasfilm nog dat Fisher niet te zien zou zijn in het negende deel van Star Wars. In september van dat jaar volgde echter een wisseling van regisseurs: Abrams nam het stokje over van Colin Trevorrow en schreef een nieuw script.

Abrams regisseerde The Force Awakens ook al. Deel acht, The Last Jedi, werd geregisseerd door Rian Johnson.

Billy Dee Williams

Lucasfilm bevestigde ook de terugkeer van Billy Dee Williams als Lando Calrissian. Hij speelde die rol in 1980 voor het eerst. Drie jaar later speelde hij ook mee in The Return of the Jedi.

In mei van dit jaar speelde Donald Glover de rol van een jonge Lando Calrissian in de film Solo: A Star Wars Story.

Ook Mark Hamill (Luke Skywalker) keert terug in de nieuwe film. Evenals onder anderen Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Domnhall Gleeson en Lupita Nyong'o. Fishers dochter Lourd keert ook terug in de film. Zij was eerder te zien in The Last Jedi en The Force Awakens.

Deel negen moet op 20 december 2019 te zien zijn in de bioscoop. De opnamen gaan op 1 augustus van start. De naam van de film is nog niet naar buiten gebracht.