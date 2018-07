Recensieoverzicht: Seizoen 6 Orange Is the New Black 'chaotisch en bruut'

Vanity Fair

"Seizoen 6 begint chaotisch, zowel qua structuur als qua narratief. Het nauwelijks succesvol te noemen experiment van het laatste seizoen - waarin in dertien afleveringen de gebeurtenissen van een paar dagen verteld worden - wordt nu niet meer toegepast. Veel personages zitten als gevolg van hun eerdere daden nu in de maximale bewaking en moeten zich nu zien te redden in een nieuwe omgeving die nog hopelozer en duisterder lijkt dan die waarin ze zich eerst bevonden."

"Het seizoen is wat soapachtiger en focust op een conflict dat zich afspeelt tussen twee celblokken die door twee zussen en rivalen worden geleid. Het is leuk om weer twee echte slechteriken te hebben, net als in seizoen twee met Lorraine Toussaint (die de rol van de vijandige Vee vertolkte, red.)."

Lees de volledige recensie hier

Variety

"Het was lastig om te gokken hoe Orange Is the new Black weer zou terugkeren na het vijfde seizoen, dat ambitieus was, maar eigenlijk ook heel slecht. (...) Gelukkig slaagt het nieuwe seizoen erin om de dynamiek die in het begin ook zo goed werkte weer terug te brengen. In de eerste paar afleveringen is er vooral aandacht voor een kleine groep gevangenen die naar het zwaarst bewaakte deel van de gevangenis moet. "

"Met een finale-aflevering die meer dan tachtig minuten duurt, zijn er genoeg verhaallijnen. (...) Seizoen zes is een stuk beter dan het vijfde seizoen. Het is zelfs behoorlijk goed. Maar het laat ook de zwakste kanten van de serie zien, wat duidelijk maakt hoe frustrerend het is wanneer een serie met zo veel potentie uit het zicht verliest wat het zo geweldig had kunnen maken."

Lees de volledige recensie hier

Rolling Stone

"Het zesde seizoen zit vast tussen een herstart en een reset. Op sommige momenten brengt het de brute en zwarte kanten van het gevangenisleven goed in beeld - misschien nog bruter dan veel kijkers aankunnen- en dan vooral hoe de situatie in de 'echte' wereld is verslechterd sinds de serie in 2013 in première ging (waarmee op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump wordt gedoeld, red.). Andere verhaallijnen zijn niet te onderscheiden van de grappen en grollen die op een gemiddeld zomerkamp worden gemaakt."

Lees de volledige recensie hier