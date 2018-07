Nederlandse actrice Yootha Wong-Loi-Sing in Amerikaanse film

Haar agentschap Nummer 19 heeft berichten daarover in Amerikaanse media bevestigd.

De film gaat over een jonge schilder die zijn plek in de competitieve kunstwereld probeert te bemachtigen. Als hij het personage van Wong-Loi-Sing, een aantrekkelijke jonge rechtenstudente ontmoet, komt hij voor een moeilijke keuze te staan.

De rol van de kunstenaar wordt gespeeld door Kofi Siriboe, een acteur die eerder in onder meer Whiplash en Straight Outta Compton te zien was. Ook had hij een hoofdrol in de serie Queen Sugar van OWN, het netwerk van Oprah Winfrey.

Really Love wordt geproduceerd door Macro, het bedrijf dat eerder onder meer de Oscar-winnende film Fences maakte met Viola Davis en Denzel Washington.

Tweede Amerikaanse rol

Het is de tweede Amerikaanse rol voor Wong-Loi-Sing in korte tijd. Ze is binnenkort ook te zien in de serie Love Is van OWN, een dramaserie over een succesvol koppel dat hun carrières met het gezinsleven probeert te combineren.

De in Rotterdam geboren actrice brak in 2013 door met haar rol in de speelfilm Hoe duur was de suiker?, waarvoor ze een Gouden Kalf-nominatie ontving. Daarna was Wong-Loi-Sing te zien in onder meer Mannenharten 2, The Paradise Suite en Sneekweek.