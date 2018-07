Josh O'Connor speelt prins Charles in The Crown

De 28-jarige O'Connor, onder meer bekend van God's Own Country en Florence Foster Jenkins, speelt prins Charles. De 67-jarige Bailey (Allied) kruipt in de huid van de moeder van koningin Elizabeth, schrijft The Hollywood Reporter.

"Ik vind het fantastisch dat ik voor het volgende seizoen van The Crown onderdeel ga uitmaken van the firm (het Brits koninklijk huis, red.)", reageert O'Connor.

Ook Bailey is verheugd over haar nieuwe acteerklus. "Het is een fantastische serie. We moeten een lastige taak volbrengen, maar het is een geschenk om de geliefde en fascinerende 'Queen Mother' te mogen spelen."

Nieuwe cast

O'Connor en Bailey maken onderdeel uit van de nieuwe cast van The Crown. Claire Foy, die twee seizoenen koningin Elizabeth speelde, is vervangen door Olivia Colman, en Tobias Menzies neemt van Matt Smith de rol van prins Philip over. Helena Bonham Carter kruipt in de huis van prinses Margaret en vervangt daarbij Vanessa Kirby.

Het is nog niet duidelijk wie prinses Diana zal gaan spelen. De producenten maakten eerder bekend dat zij haar opwachting maakt aan het eind van seizoen drie. Het tweede seizoen eindigde met de geboorte van Elizabeth en Philips vierde kind, prins Edward, in 1964.

Naar verwachting is seizoen 3 van The Crown in december op Netflix te zien.