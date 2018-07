Katy Perry wil na tournee gaan nadenken over acteren in films

"Het is tijd voor mij om mijn eigen agenda en regels te kunnen bepalen. Dat kan iets nieuws leren zijn, maar ik wil eigenlijk ook echt weleens in een film spelen", aldus de 33-jarige zangeres in gesprek met een Australische radiozender.

Perry speelde eerder al kleine rolletjes in How I Met Your Mother en sprak de stem van Smurfin in de laatste Smurfen-film in.

Haar eerste echte filmrol zou ze in een komedie willen. "Het moet dan wel een beetje in de stijl van Kristen Wiig of Jenny Slate zijn. Heel droog, een beetje zwartgallige humor. Dat ik een van de Bridesmaids (uit de gelijknamige film, red.) speel", aldus de zangeres.