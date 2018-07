Recensieoverzicht Hotel Transsylvanië 3: Vrolijk en overprikkelend

Het Parool - Geeft geen sterren

"Maker Genndy Tartakovsky lijkt zich ervan bewust te zijn dat een herhaling van zetten op de loer ligt, want hij laat Dracula meteen luidkeels verklaren dat een cruiseschip eigenlijk ook een hotel is, maar dan op het water. (...) De voorspelbare romantische perikelen worden regelmatig onderbroken door actierijke achtervolgingen, kluchtige verkleedpartijen, wat slapstick en de muffe flatulentiemopjes die Tartakovsky inmiddels als een verplicht nummer afwerkt. Een poeslieve en winderige Dracula, die kan er ook nog wel bij. Zoals gezegd: de graaf is niet meer de oude."

de Volkskrant - 3 sterren

"'Te veel ogen', 'te weinig ogen'. Dracula die op zijn telefoon het ene na het andere vrouwelijke monster wegswipet: zouden kinderen van Tinder-loze ouders dat snappen? Is het allemaal even origineel en sprankelend? Welnee. Maar het plezier waarmee al die gekke monsters en die fantastische boot zijn vormgegeven, is voldoende om een saaie middag mee door te komen."

AD - 3 sterren

"Zelfs bijfiguren zonder verhaallijn krijgen hun vijftien seconden screentime, of dat nou logisch is of niet. Omdat deze kleurrijke monstercruise zo overboekt is, bereikt dit komische vakantieavontuur niet helemaal het gewenste effect: je loopt overprikkeld en net niet voldaan de zaal uit."

De Telegraaf - 3 sterren

"Net als bij een echte vakantie doet verandering van omgeving ook de Hotel Transylvanië-reeks goed. Het grauwe griezelhotel in het Roemeense hooggebergte wordt ingeruild voor een kermisachtig stoomschip, avontuurlijke diepzeelandschappen en de kleurrijke onderwaterwereld van Atlantis. En dat levert veel frisse, vrolijke en inventieve animatiescènes op."