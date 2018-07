Dolly Parton, Jane Fonda en Lily Tomlin te zien in remake 9 to 5

Dat vertelt Fonda woensdag tijdens een perstour die zij maakt ter ere van een biografie over haar leven, schrijft People.

Fonda is uitvoerend producent van de film en werkt samen met Tomlin en een schrijfteam aan het script van de film. "Dolly, Lily en ik willen alle drie ook meespelen in de film", aldus de Book Club-actrice.

9 To 5 draait om drie vrouwen met een kantoorbaan, die wraak willen nemen op hun seksistische en egoïstische baas. "Ik vind het erg om te constateren dat de situatie momenteel nog erger is", zegt Fonda over de vele gemelde gevallen van intimidatie op de werkvloer. "Bovendien wordt een groot deel van het personeel tegenwoordig ingehuurd door een extern bedrijf, dus tegen wie kun je hierover klagen? Of met wie ga je het gevecht aan?"

De remake van de film zou gaan draaien om drie jonge vrouwen die tijdens het opzetten van hun eigen bedrijf Judy, Violet en Doralee om hulp vragen.

Oscar

De actrices uitten al eerder hun enthousiasme over een mogelijk vervolg op de film. "Ik wacht al op een reünie sinds we de eerste film maakten", vertelde Parton tijdens de uitreiking van de Emmy Awards in 2017.

9 to 5 is ook bekend van het gelijknamige nummer van Parton, dat tevens werd genomineerd voor een Oscar voor beste nummer.