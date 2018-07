Ryan Reynolds gaat 'stonerversie' Home Alone produceren

Reynolds zal zelf waarschijnlijk niet in de film te zien zijn, maar is bij het project betrokken met zijn productiehuis Maximum Effort, dat eerder ook Deadpool 2 produceerde.

De Home Alone-films draaien om een kind dat door middel van boobytraps inbrekers in zijn huis te slim af is. De eerste kwam uit in 1990, met Macaulay Culkin in de hoofdrol.

Filmstudio Fox liet in een verklaring weten dat de nieuwe film een iets andere insteek krijgt. In plaats van over een jong kind gaat het verhaal nu over een twintiger die het vliegtuig naar zijn wintersportbestemming mist. Om de tijd te doden gaat hij blowen, waarna hij paranoïde raakt over eventuele inbrekers.

In die staat zet hij van alles in gang om het de dieven moeilijk te maken, wat goed van pas komt als er daadwerkelijk ingebroken wordt.