Mensenrechtenhof maant Moskou tot behandeling regisseur Sentsov

De rechters in Straatsburg vragen de 42-jarige filmmaker weer te gaan eten en een levensreddende behandeling te accepteren.

De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het OekraÏense schiereiland Krim door de Russen. Hij zit een celstraf van twintig jaar uit in een strafkolonie in West-Siberië na een veroordeling voor terrorisme. Hij claimt te zijn gemarteld. Om daar aandacht voor te vragen, en voor vrijlating van de "politieke gevangenen in de Krim", begon hij op 14 mei een hongerstaking.

Sentsovs toestand is kritiek, meldde de European Film Academy eerder deze maand al. Het International Film Festival Rotterdam toonde onlangs een van zijn films. De opbrengst is geschonken aan vrienden en familie om een deel van zijn proceskosten te dekken.

De advocaat van Sentsov vroeg het mensenrechtenhof dinsdag om hulp. Het hof komt in dit soort gevallen alleen in actie als er in een van de 47 lidstaten een "acuut risico is op onherstelbare schade".