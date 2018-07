Ant-Man and the Wasp krijgt eigen attractie in Hong Kong Disneyland

Het wordt een "interactieve darkride" waarin bezoekers het Science and Technology Pavilion bezoeken en daarna gaan "reizen" in een voertuig dat bekend is uit de superheldenfilm, schrijft Variety.

Het attractiepubliek "vecht" vervolgens met Ant-Man en de Wasp mee tegen vijand Zola.

Paul Rudd, die in de film de rol van Ant-Man speelt, noemt de nieuwe attractie "geweldig". "Ik ben al mijn hele leven fan van Disneyland, dus het is heel leuk dat er een Ant-Man-attractie komt."

Het is niet de eerste keer dat er een attractie gebaseerd op een Marvelfilm in het Disneypark wordt geopend. In 2017 werd het park in Hong Kong verrijkt met de Iron Man Experience.