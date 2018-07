Drie Nederlandse films in première op Filmfestival Venetië

Het Proces van Sergei Loznitsa, die met zijn productiehuis Atoms & Void in Den Haag is gevestigd, draait buiten de competitie. De film maakt gebruik van archiefbeelden van de eerste showprocessen van Stalin. De film speelt zich af in Moskou in 1930, wanneer een groep van vooraanstaande economen en ingenieurs wordt aangeklaagd en beschuldigd van het beramen van een staatsgreep tegen de Sovjetregering.

Living the Light - Robby Müller is een filmessay dat Claire Pijman maakte op basis van het privéarchief van de begin juli overleden cameraman Robby Müller. Dit archief bevat duizenden videodagboeken, foto's en polaroids die hij maakte tijdens de opnames van de ruim zeventig speelfilms die hij in zijn loopbaan draaide.

De film verweeft die beelden met fragmenten uit zijn oeuvre, waaronder de klassiekers Dancer in the Dark (2006), Breaking the Waves (1996) en Dead Man (1995). Living the Light - Robby Müller doet mee in het competitieprogramma Venice Classics - Documentary on Cinema en komt op 20 september uit in de Nederlandse bioscopen.

L’été et tout le reste van producent IJswater Films is een korte film in de Orizzonti Short Films-competitie. Het is het debuut van Sven Bresser. De film vertelt het verhaal van Marc-Antoine en Mickael, die iedere winter achterblijven op het leeggelopen eiland Corsica. Net zoals hun vrienden zitten zij ook vol plannen om naar het vasteland te vertrekken.

De 75e editie van het Venice International Film Festival vindt plaats van 29 augustus tot 8 september.