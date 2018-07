Verhaal Oscarwinnende film Shape of Water volgens rechter geen plagiaat

Volgens de familie van de in 2003 overleden toneelschrijver Paul Zindel die het toneelstuk Let Me Hear You Whisper in de jaren zestig schreef, zou de film 61 overeenkomsten bevatten met het stuk. Hierop werden regisseur Guillermo del Toro en filmbedrijf Fox Searchlight aangeklaagd.

"De rechtbank ziet enkele kleine overeenkomsten, maar concludeert dat de film niet substantieel op het toneelstuk lijkt", luidt de verklaring van rechter Percy Anderson, gepubliceerd door The Hollywood Reporter.

Verschillen

Anderson zegt dat het stuk en de film beide gaan over "een werknemer van een wetenschappelijk bedrijf, die besluit om een wezen te bevrijden dat daar wordt opgesloten". "Maar dat concept is te algemeen om het rechterlijk te kunnen beschermen", licht de rechter toe. Hetzelfde geldt voor andere verhaallijnen in de film.

Daarbij zijn er ook wezenlijke verschillen tussen de film en het stuk, zegt de rechter. "In het toneelstuk bouwt het hoofdpersonage in tegenstelling tot in de film geen bijzondere band op met het wezen."

The Shape of Water, met in de hoofdrol Sally Hawkins, won in totaal vier Oscars en twee Golden Globes.