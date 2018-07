Britse actrice Vanessa Redgrave krijgt oeuvreprijs bij filmfestival Venetië

Festivaldirecteur Alberto Barbera de naam van Redgrave door aan de Raad van Bestuur van het Venetiaanse filmfestival gaf als kandidaat voor de oeuvre-award. De Raad is het met Barbera eens en dus krijgt de 81-jarige Britse net als regisseur David Cronenberg een bijzondere onderscheiding, meldt Deadline.

"Ik ben verbaasd en vooral erg verheugd dat ik beloond zal worden voor mijn verdiensten in de filmwereld door het filmfestival van Venetië", laat Redgrave weten. "Ik ben het festival ontzettend dankbaar."

Redgrave is al tientallen jaren actief als actrice en speelde grote rollen in films als Howard's End, Murder on the Orient Express en Mission: Impossible. Voor het drama Julia ontving ze in 1978 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol.