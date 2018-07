Redbad-producent noemt bezoekersaantallen bioscoopfilm 'teleurstellend'

Het door Roel Reiné geregisseerde Redbad ging eind juni in Nederland in première en trok tot nu toe nog geen 40.000 bezoekers. De kosten voor de film zouden rond de 8 miljoen euro bedragen.

Van de film werd een soortgelijke opkomst als bij Michiel de Ruyter verwacht. Die titel, eveneens geregisseerd door Reiné, trok in 2015 ruim 750.000 bezoekers. De best bezochte Nederlandse film in 2017 was Soof 2 met 355.911 bezoekers, gevolgd door de films Onze Jongens (300.949) en Dikkertje Dap (251.336).

Salesagent Daniëlle Raaphorst, die Redbad aan het buitenland verkoopt, zegt tegen het AD dat het misschien beter was geweest als de film na de zomer in première was gegaan. "We beleven nu de beste zomer sinds jaren en dat gaat altijd ten koste van het bioscoopbezoek. Ook andere titels, onder meer de grote kassakrakers uit Hollywood, lijden daaronder."

Voetbal

Ook heeft het wereldkampioenschap voetbal er volgens haar voor gezorgd dat mensen minder vaak naar de bioscoop zijn gegaan. "Daardoor hadden veel potentiële geïnteresseerden niet de urgentie om de film meteen te gaan zien. Men beseft niet dat zo'n productie meteen moet scoren in de bioscoop. Anders halen de exploitanten de film uit de zalen, wat nu met ons is gebeurd."

Toch ziet zowel de producent als de salesagent nog nieuwe kansen voor de film. "Een film als Redbad gaat zeker twintig jaar mee op allerlei platforms, zoals video on demand en televisiezenders. Om nu van een verliesgevend project te spreken, is ongepast. Deze film gaat heel lang mee", vervolgt De Jong.

Redbad gaat over de Friese held Radboud (gespeeld door Gijs Naber, red.) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.