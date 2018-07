Makers Kras Lot 'laaiend enthousiast' over acteerwerk Hans van der Togt

"Ze zijn laaiend enthousiast", vertelt Van der Togt (70) maandag in RTL Boulevard. "Ik ben er goed in om plotseling een totaal ander iemand neer te zetten."

Kras Lot, waarin Van der Togt te zien is naast Heddy Lester, gaat over een echtpaar dat verslaafd is aan krasloten. Het krassen van loten blijkt nog het enige te zijn dat het paar enigszins bij elkaar houdt. Als een van de twee een prijs wint, drijft dat het stel nog verder uit elkaar. De film gaat op 12 november in première in Vlissingen.

De voormalig presentator vertelt dat hij het zelf ook erg naar zijn zin heeft op de filmset. "In Friesland (waar Van der Togt woonachtig is, red.) heb je alleen weilanden, koeien en schapen. Nu zijn er leuke mensen met wie ik babbel en plezier heb. Ik geniet erg."

Nuchter

Ook zegt Van der Togt, die eerder verslaafd was aan alcohol, al anderhalf jaar niet meer te hebben gedronken. "Dat gaan we volhouden. Dit jaar heb ik klusjes waar je beter geen drank bij moet drinken, want je moet er nuchter voor zijn. Zoals deze film."

Van der Togt presenteerde acht jaar lang Rad van Fortuin, maar was daarna amper nog op televisie te zien. In 2016 gaf de oud-presentator een veelbesproken interview waarin hij vertelde met eenzaamheid te kampen.