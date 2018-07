A Star Is Born met Lady Gaga beleeft première in Venetië

A Star Is Born gaat over een jonge actrice die steeds beroemder wordt, terwijl de carrière van haar oudere mentor en geliefde bergafwaarts gaat. Bradley Cooper speelt ook een van de hoofdrollen in de film. In oktober is de film in de bioscopen te zien, schrijft Variety. In Nederland is de film vanaf 4 oktober te bezoeken.

De film, de vierde remake van het origineel uit 1937, is het regiedebuut van Cooper. A Star is Born dingt niet mee naar de filmprijs De Gouden Leeuw.

Het filmfestival van Venetië begint op 29 augustus met de openingsfilm First Man van Damien Chazelle en duurt tot en met 8 september.