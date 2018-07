Hoofdrolspeler bevestigt vertrek uit The Walking Dead

"Er lijkt een olifant in de kamer te zijn", zei Lincoln, die de rol van Rick Grimes in The Walking Dead vanaf het begin vertolkte, tegen een volle zaal. "Dit is het laatste seizoen waarin ik Rick Grimes speel."

In mei dook voor het eerst het gerucht op dat Lincoln de zombieserie zou verlaten. De acteur was vrijdag zichtbaar emotioneel bij het bevestigen van dat nieuws, schrijft The Hollywood Reporter.

"Ik hou van deze show. Het betekent alles voor me. Ik hou van de mensen die deze show maken en vooral van de mensen die ernaar kijken", aldus de 44-jarige acteur, die ook opmerkte dat zijn "relatie met Rick Grimes nog lang niet voorbij" is. Of hij daarmee verwijst naar zijn rol in seizoen negen of naar mogelijke toekomstige spin-offs van The Walking Dead, is niet duidelijk.

Surrogaatfamilie

Lincoln noemt het team van The Walking Dead "de beste surrogaatfamilie" die hij zich had kunnen wensen. "Maar ik heb ook een echte familie en voor mij is het nu tijd om naar huis te gaan."

Het negende seizoen van The Walking Dead gaat in oktober in première.