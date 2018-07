Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Op seriegebied had Netflix een tamme week, maar het platform zette wel een stortvloed aan films online. Klassiekers, actie, horror en cult: deze week verscheen er voor elk wat wils.

Series

Het Koreaanse jongetje Yoo-Jin Choi reist op jonge leeftijd naar Amerika. Jaren later is hij zelf een Amerikaanse marinier, die wordt uitgezonden naar het Koreaanse schiereiland. 'Eugene' (Lee Byung-hun) wordt verliefd op de dochter van een Koreaanse aristocraat. Tegelijkertijd ontdekt hij dat zijn missie niet zo onschuldig is als hij dacht. Moet hij zijn eigen geboorteland ondermijnen?

Mr. Sunshine is een prestigieus historisch drama, van de Zuid-Koreaanse zender TVN (een soort Koreaanse equivalent van HBO). Wekelijks verschijnen er twee nieuwe afleveringen op Netflix.

Deze week verscheen ook het tweede seizoen van de Zweedse 'dramady' Bonusfamiljen. Lisa (Vera Vitali) en Patrik (Erik Johansson) wonen samen, maar hebben naast hun eigen kinderen ook nog nageslacht uit een vorig huwelijk. De ex-partners bemoeien zich met de opvoeding en er ontstaat behoorlijk wat wrijving tussen de verschillende (stief)kinderen.

Films

Forrest Gump (Tom Hanks) is misschien niet zo slim, maar hij weet door zijn ontwapenende vriendelijkheid toch steeds het wereldtoneel te betreden. Fans van Hanks hebben momenteel sowieso weinig te klagen op Netflix, met deze topfilms.

Een andere 'lovable loser' waar niemand ooit genoeg van krijgt is The Big Lebowski. Deze cultfilm met Jeff Bridges, John Goodman en Steve Buscemi verscheen twintig jaar geleden en is nu ook te zien op Netflix.

Piloot William Whittaker (Denzel Washington) weet bijna alle passagiers te redden als zijn vliegtuig neerstort in het drama Flight. Hij wordt behandeld als een held, maar verbergt dat hij een groot drankprobleem heeft. Dankt Whittaker zijn roem aan een ongeluk dat hij zelf veroorzaakte?

De vliegtuigpassagiers in Alive komen er minder goed vanaf. In dit waargebeurde verhaal stort een Uruguayaans rugbyteam neer in het Andesgebergte. De overlevenden zijn ervan overtuigd dat ze snel gevonden worden, maar het voedsel is al na een paar dagen op. Honger en paniek slaan toe. Een piepjonge Ethan Hawke speelt de hoofdrol in dit survivaldrama

Ook Jan de Bonts rampenblockbuster Twister, met Helen Hunt en Bill Paxton, is vanaf deze week te zien. Op comedygebied verschijnt de klassieker Bridget Jones's Diary, met Reneé Zellweger die maar niet kan kiezen tussen 'bad boy' Hugh Grant en de brave Colin Firth. Netflix doet zelf ook een duit in het zakje met Father Of The Year. Wayne (komiek David Spade) heeft zijn zoon altijd verwaarloosd, maar wil de schade graag herstellen. Hij bedoelt het goed, maar gaat veel te ver.

Het filmaanbod gaat verder met Val Kilmer als de gentlemandief Simon Templar in The Saint. Politieke intriges zijn het onderwerp van de thriller The Constant Gardener, met Ralph Fiennes. Deze gaan nog even even door in de film noir-klassieker The Stranger. In de thriller van Orson Welles leidt een oud-nazi een teruggetrokken leven in een Amerikaans stadje. Hij doet alles om uit de handen te blijven van de autoriteiten.

Pulp

Het aantal nieuwe pulp- en cultfilms is deze week opvallend groot. Fans van Jean-Claude van Damme kunnen genieten van de actiefilms Death Warrant en Bloodsport.

Vin Diesel is antiheld Riddick in de sciencefictionfilm Pitch Black. Deze killer kan uitstekend zien in het donker en dat komt goed van pas als monsters zijn crewleden op beginnen te eten. Meer actie is te zien in Rambo: First Blood Part 2, met Sylvester Stallone.

In The Warriors komt een agressieve straatbende per ongeluk aan de verkeerde kant van de stad terecht. Onderweg naar huis worden de bandleden belaagd door concurrerende gangs, elk met een eigen thema.

Documentaires

Wie nog geen vakantiebestemming voor de zomer heeft, doet er goed aan om Dark Tourist te bekijken. In deze docuserie bezoekt journalist David Farrier de meest bizarre hotspots. In plaats van hangen op het strand kun je op bedevaart naar het huis van Pablo Escobar, begrafenisrituelen bijwonen in Cambodja of zelf levend begraven worden in Amerika.

Voor muziekliefhebbers verschenen er drie interessante specials. Het tragische verhaal van de King Of Pop wordt verteld in Michael Jackson: The Life Of An Icon. Katy Perry’s documentaire Part Of Me verscheen ook online. Naast Perry komen ook Lady Gaga, Justin Bieber, Rihanna en Adèle even voorbij en de spanningen met toenmalig echtgenoot Russell Brand worden al duidelijk in deze docu.

Barbra Streisand is al decennialang beroemd, en dat komt mede door haar televisiespecial My Name Is Barbra, uit 1965. Het liedjesprogramma van de zangeres maakte haar definitief een vaste factor in de showbusiness. Een nostalgische terugblik naar de eerste stappen van een wereldster.