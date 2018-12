Actrice Sandra Oh gaf haar rol in de successerie Grey's Anatomy na tien jaar op, en die keuze heeft haar goed gedaan. "Ik was niet onzeker over die keuze, het maakte me juist heel sterk."

Oh werd bekend door haar rol als Dr. Cristina Yang in de ziekenhuisserie, maar na tien jaar was de koek op. "Na tien jaar in de serie, voelde ik me financieel zeker om keuzes te kunnen maken", vertelt de actrice aan NU.nl. Ze is vanaf zondag te zien in de BBC-serie Killing Eve op NPO 3, waarin ze de hoofdrol speelt.

"Ik wilde me graag openstellen voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, waardoor die keuze heel duidelijk was. Ik had niet zoiets van: o jee, wat ga ik nu doen? Na Grey's heb ik in twee toneelstukken gestaan, heb ik in een film gespeeld, heb ik een film medegeproduceerd en heb ik nog een tv-show gedaan. Ik deed het werk wat ik wilde doen en het bracht me waar ik nu ben met Killing Eve."

Gevraagd voor geheime operatie

De thrillerserie Killing Eve kreeg lovende kritieken en leverde de 47-jarige Canadese actrice een Emmy-nominatie en deze week ook een Golden Globe-nominatie op. Oh speelt Eve, een Amerikaanse medewerker van de Britse geheime dienst. Ze heeft een saaie kantoorbaan, maar raakt gefascineerd door een vrouwelijke huurmoordenaar en begint op eigen houtje onderzoek te doen. Nadat ze wordt ontslagen, omdat ze buiten haar boekje is gegaan, wordt ze toch gevraagd voor een geheime operatie die de moordenaar probeert op te sporen.

"Het is altijd heel leuk om een personage te spelen dat iets voor het eerst doet, omdat de ontdekkingen die zij doet heel vers zijn. Ik hou ervan dat Eve (de rol van Oh, red.) niet precies weet wat ze aan het doen is. Ze volgt haar instinct en dat is geweldig, want Fiona Shaw als Carolyn (de baas van Eve, red.) pikt dat goed op. Zij weet dat Eve's instinct deugt en dat het feit dat ze de regels niet kent het onderzoek juist ten goede komt."

Oh speelt het enige Amerikaanse personage in de Britse serie. "Dat was ik ook op de set, waardoor ik het gevoel van er niet bij horen kon meenemen naar mijn personage. Je brengt een andere culturele energie mee, dat was voor mij ook heel interessant. We zijn ook nog de hele tijd aan het veranderen van locatie, tijdens het filmen. Dat waardeer ik ontzettend. Die verschillende culturen die je ook tijdens het filmen steeds tegenkomt en ontmoet. Het was heerlijk om te doen waar ik goed in ben, in andere culturen."

Deelname aan feministische golf

Door haar rol in deze serie en eerder ook in Grey's Anatomy, heeft Oh het gevoel deel te nemen aan een feministische golf. "Zeker, ik heb het gevoel er een nieuwe energie is door de bewegingen die worden gevormd als herziening van de vrouwenrechten en bewustzijn."

Zowel de seriemoordenaar als de detective zijn vrouwen, en ook de baas van Eve is een vrouw. "Ik heb het geluk gehad dat ik veel in producties heb gespeeld met sterke vrouwenrollen. Ik heb altijd gedacht: waren er maar meer vrouwen achter de camera. Die verandering komt langzaam."