Jennifer Connelly onderhandelt over hoofdrol in Top Gun 2

Connelly onderhandelt over de rol van een alleenstaande moeder die een bar runt in de buurt van de marinebasis waar het personage van Cruise werkt.

De film moet in september in productie gaan in de Amerikaanse stad San Diego, schrijft The Hollywood Reporter. Eerder werd Miles Teller al aan de cast toegevoegd. Hij speelt de zoon van het personage van Cruise.

De 47-jarige Connelly won in 2002 een Oscar voor haar bijrol in A Beautiful Mind. Vorig jaar was ze te zien in de film Only the Brave, die geregisseerd werd door Joseph Kosinski, die ook Top Gun 2 gaat maken.