James Gunn ontslagen als regisseur derde Guardians-film om controversiële tweets

"De beledigende houding en uitspraken op het Twitter-account van James zijn onverdedigbaar en stroken niet met de waarden van onze studio en daarom hebben we onze zakelijke relatie met hem verbroken", staat te lezen in een verklaring van Disney aan The Hollywood Reporter.

Gunn verwijderde de in opspraak geraakte tweets en stuurde vervolgens een excuustweet. "Veel mensen die mijn carrière hebben gevolgd, weten waar ik vandaan kom. Ik zie mijzelf als een provocateur die films en grappen maakt die belachelijk en taboedoorbrekend zijn. Zoals ik dat vaak publiekelijk geuit heb."

Een aantal Republikeinse aanhangers kwamen met screenshots van de ongepaste tweets die de regisseur jaren geleden zou hebben verstuurd. Zo zou hij onder meer hebben geschreven dat hij bezig is met een film over een pedofiele boom die seksuele handelingen bij een kind zou verrichten.

De 51-jarige Gunn maakte ook de eerste twee delen van de superheldenfilm Guardians of the Galaxy en was druk bezig met het schrijven van het derde deel. Die film zou in 2020 uit moeten komen. De eerdere twee actiefilms, met onder anderen Chris Pratt, Zoe Saldana en Bradley Cooper, leverden honderden miljoenen euro's op.