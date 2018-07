'Taylor Swift en James Corden in filmversie van musical Cats'

Dat meldt Variety. De opnames van de film beginnen in november van dit jaar.

Ruim twee jaar geleden werd al bekend dat er een filmversie van de musical zou komen. De regie is in handen van Tom Hooper, die eerder verantwoordelijk was voor het Oscarwinnende The King's Speech.

In 2012 regisseerde Hooper de filmversie van Les Misérables, met onder anderen Hugh Jackman, Russell Crowe en Anne Hathaway. De film werd genomineerd voor acht Oscars en won er drie.

Andrew Lloyd Webber

De musical Cats werd door Andrew Lloyd Webber gecomponeerd. Het is gebaseerd op de gedichtenbundel Old Possum's Book of Practical Cats van T.S. Eliot.

De musicalversie van Webber, met hitnummer Memory, opende in 1981 op het Londense West End en een jaar later op Broadway in New York.

In 1987 haalde theater Carré het stuk naar Amsterdam.