Voorzitter Paramount TV Amy Powell ontslagen na beledigende opmerkingen

Powell zou generaliserende opmerkingen over zwarte vrouwen gemaakt hebben, schrijft The Hollywood Reporter.

"Na een diepgravend onderzoek naar deze beschuldigingen en gesproken te hebben met degenen die aanwezig waren, zijn onze hr-afdeling en juridische afdeling tot dezelfde conclusie gekomen. We hebben besloten Amy's werkzaamheden per direct te beëindigen", aldus Paramount-directeur Jim Gianopulos.

Powell heeft de beschuldigingen in een verklaring ontkend. "Ik heb nooit ongevoelige uitlatingen gedaan binnen de werksfeer, of in welke sfeer dan ook. De feiten zullen bovenkomen en het recht zal zegevieren."

Het productiebedrijf, dat veelal wordt gebruikt als de televisietak van de gelijknamige filmstudio, werd in 2013 nieuw leven ingeblazen. Het originele bedrijf is bekend van series als Cheers en Frasier. Het nieuwe bedrijf, met Powell als voorzitter, leverde series als 13 Reasons Why en The Alienist af.