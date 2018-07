Breaking Bad-bedenker dacht dat serie het niet zou halen

Het uiteindelijke succes van de show is mede te danken aan Netflix, legt Gilligan uit. Breaking Bad werd in de VS uitgezonden op de reguliere zender AMC, maar pas na drie seizoenen met lovende recensies begonnen meer kijkers de serie een kans te geven. Voor de al eerder uitgezonden afleveringen konden ze terecht bij de toen net opkomende streamingservice.

De kijkcijfers schoten omhoog en braken bij de finale van de serie in 2013 records in de VS. Het was een scenario dat Gilligan nooit had kunnen bedenken. "Wat er toen met Breaking Bad gebeurde, leek te mooi om waar te zijn."

De serie, die van 2008 tot 2013 liep, gaat over scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft. Het personage stort zich samen met zijn oud-leerling Jesse Pinkman in de drugswereld.

Inmiddels heeft de televisiemaker er drie seizoenen op zitten van Breaking Bad-prequel Better Call Saul. Deze serie draait om de louche advocaat Saul Goodman.

Een reboot van de serie is overigens niet waarschijnlijk. Acteur Cranston liet aan duizenden bezoekers op de reünie weten: "Soms is het beter om dingen te laten voor wat ze zijn."