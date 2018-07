Recensieoverzicht Ant-Man: Grappen van formaat en kinderachtige logica

Het Parool - Geeft geen sterren

"De door Paul Rudd vertolkte schelm wordt in het vervolg door krimpprofessor Michael Douglas betrokken bij diens pogingen de quantumdimensie te doorgronden en werkt daarbij als Ant-Man samen met de gevleugelde miniatuursuperheldin Evangeline Lilly. Reed haalt een hoog komisch rendement uit de wrevelige omgang tussen de drie quantumverkenners, de stuntelende bajesklanten en een bonte stoet bijfiguren. Het humoristisch potentieel van het verkleinen of uitvergroten van mensen, dieren en objecten wordt optimaal uitgebuit."

NRC - 3 sterren

"Ant-Man en the Wasp bevat geslaagde running gags, gadgets en trucs met schaal, maar het hapsnapverhaal zonder werkelijke inzet is wel een handicap; die in de quantumwereld verdwaalde oma ken je niet, dus raakt ze je niet. Dynamisch zonder te bruisend, grappig zonder hilarisch te worden; deze superheldenfilm zit je hooguit welwillend uit, zolang de popcorn strekt."

De Telegraaf - 4 sterren

"Na de - voor fans - schokkende ontwikkelingen in Avengers: Infinity War tapt superheldenstudio Marvel in Ant-Man and the Wasp uit een heel ander vaatje. Niet alleen is deze nieuwe film geworteld in een heel herkenbare werkelijkheid (lees: San Francisco), regisseur Peyton Reed springt daar ook nog eens speels mee om door allerlei alledaagse objecten tot verrassende proporties te verkleinen én te vergroten. (...) De kwajongenscharme van Paul Rudd, de spraakwaterval van zijn sidekick Luis (Michael Peña) en allerlei grappen van formaat maken dat humor de boventoon blijft voeren in Ant-Man and the Wasp. In een superheldenuniversum dat zichzelf steeds serieuzer lijkt te nemen, voelt die aanpak verfrissend als een zomerbriesje."

de Volkskrant - 3 sterren

"Hoelang blijft zoiets leuk, zien hoe een normale auto plotsklaps in een speelgoedformaatje verandert en vice versa? Veel langer dan je zou denken, blijkt uit Ant-Man and the Wasp. Zelfs als de autootjes in kwestie nogal opzichtig uit een Hot Wheels-doos komen (hallo, dikke vette product placement!) mag dat de pret niet drukken. (...) Kinderachtige logica is ook een soort logica. Dat is het plezier van Ant-Man and the Wasp: de film wil niet volwassener zijn dan hij is en neemt het innerlijke kind serieus."

Trouw - 4 sterren

"Ant-Man is een prettige uitbijter in het superheldenuniversum. Hij heeft geen superkrachten of ernstig afgetraind bovenlijf of grotesk mythologisch achtergrondverhaal. Scott Lang is een gewone jongen die in deel één toevallig een superheldenpak vond toen hij inbrak bij een geniale wetenschapper. (...) Ook de bijrolacteurs, met name de altijd betrouwbare Michael Peña, die ondanks z'n beperkte rol met gemak scènes naar zich toe trekt. En we hebben er met Evangeline Lilly als The Wasp eindelijk weer een vrouwelijke superheld bij."

AD - 4 sterren

"De charme van de film is toch het persoonlijke karakter van het verhaal. De personages zijn met elkaar verbonden door familiebanden, wat de inhoud - nu eens geen poging om de wereld te redden - ten goede komt. Een verademing ten opzichte van de vorige superheldenfilms."