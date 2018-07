Hamilton-maker Lin-Manuel Miranda regisseert eerste speelfilm

Tick, Tick... Boom! werd geschreven door Jonathan Larson, die later de succesvolle musical Rent maakte. Het verhaal is deels gebaseerd op Larsons eigen leven en vertelt hoe hij in restaurants werkt terwijl hij van een baan als theaterschrijver droomt.

The Hollywood Reporter meldt dat Tony-winnaar en televisieschrijver Steven Levenson aan het script werkt.

Miranda speelde in 2014 in een uitvoering van de musical en zal de film die hij gaat maken ook produceren. Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen.