George Michael kwam met idee voor kerstfilm Last Christmas

Volgens de andere scriptschrijver, Bryony Kimmings, was de zanger samen met Thompson en haar echtgenoot Greg Wise medebedenker van het idee voor de film.

Michael tekende vlak voor zijn overlijden een contract waarin hij akkoord ging met een film die dezelfde titel draagt als de grote Wham!-kersthit uit 1984. Voor zijn solocarrière van start ging, maakte Michael deel uit van die band.

Kimmings vertelt in een interview met Radio Times dat zij ook homoseksualiteit aan bod wilde laten komen in de kerstfilm, aangezien Michael actief was op het gebied van homorechten. "Ik bedacht ook transseksuele personages, maar ik weet niet meer hoeveel hiervan nog over is in het uiteindelijke script", aldus de schrijver die haar eerste versie van het script in januari inleverde.

"Ik hoop in elk geval dat homoseksualiteit volop aan bod komt in de film, want de film is tenslotte gebaseerd op Last Christmas. George was zo'n grote strijder op het gebied van homorechten."

Paul Feig, die eerder de komedie Bridesmaids regisseerde, zal Last Christmas regisseren. Er is nog weinig bekend over de film, alleen dat het een romantische kerstfilm wordt die in Londen gesitueerd is.