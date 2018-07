Nieuwe film Tarantino verschijnt toch niet op sterfdag Sharon Tate

De film gaat over de moorden van de sekte van Charles Manson. De moord op Tate maakte hier deel van uit. De actrice was destijds de hoogzwangere vriendin van regisseur-acteur Roman Polanski.

Om onbekende redenen is de verschijningsdatum van de film nu verschoven naar 9 augustus 2019, meldt Variety.

Manson werd samen met enkele andere leden van zijn sekte Manson Family schuldig bevonden aan gruwelijke moorden op zeven mensen. Manson is op 19 november 2017 overleden.

Onder anderen Brad Pitt, Al Pacino, Leonardo DiCaprio en Dakota Fanning spelen mee in de nieuwste film van de Kill Bill-regisseur.

Volgens Tarantino zijn DiCaprio en Pitt "het meest dynamische filmduo sinds Paul Newman en Robert Redford". Zij speelden samen in de in 1973 uitgebrachte film The Sting.

Wat betreft stijl zou Once Upon a Time in Hollywood het meest lijken op Pulp Fiction, de film waarmee de regisseur grote bekendheid verwierf.