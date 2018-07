Recensieoverzicht: 'Logica ver te zoeken' in vervolg Mamma Mia!

NRC: twee sterren

"Nu is er van zo'n pakkende plot (personage Sophie die haar biologische vader zoekt, red.) geen sprake. De makers hebben zich in duizend bochten gewrongen om de onwaarschijnlijke wendingen zo waarschijnlijk mogelijk te maken. De vanzelfsprekende logica van de originele intrige is hier ver te zoeken.

Bovendien is het niet helemaal waar, zoals wordt beweerd, dat er nog voldoende ongebruikt ABBA-repertoire op de plank lag om voor de tweede keer een greatest hits-effect te bereiken. Het ditmaal als groepsgezang fungerende Dancing Queen zat al in de eerste film. Daarnaast omvat dit tweede deel diverse nummers met minder draagkracht dan de grote hits."

Lees de volledige recensie hier

AD: drie sterren

Het verhaal swingt heen en weer tussen het heden en het verleden van Sophie's moeder Donna. Is dat een gelukkige keuze? Ja en nee. De ontdekking van de film is zonder twijfel Downton Abbey-ster Lily James die de jonge versie van Meryl Streep speelt. Zij zingt en acteert verreweg het beste van de jonge garde, waarvan vooral de jonge mannelijke acteurs niet erg imponeren.

Door zo vaak terug te gaan in de tijd, komen de volwassen minnaars minder aan bod. Spijtig, want Colin Firth, Pierce Brosnan en Stellan Skarsgard waren zeker door hun geringe zangkwaliteiten een paar van de geestigste elementen in de eerste film.

Lees de volledige recensie hier

Het Parool: geeft geen sterren

"Here We Go Again heeft gelukkig meer zelfspot dan de eerste Mamma Mia!-film. Als Sophie kotsend boven de wc-pot hangt, kijkt ze nog net niet recht in de camera en zegt: "Nou, we weten wat dat betekent." Zwanger inderdaad.

Het laatste half uur neigt zelfs naar ridiculisering. De bijrol van Cher als Sophies oma is een sterk staaltje zelfverklaarde camp en in de finale zingen alle castleden (inclusief de geest van Meryl Streep) een bespottelijke glitterkanonversie van Super Trouper.

Daar kun je heel goed cynisch over doen, net als over het feit dat sommige liedjes uit de eerste film doodleuk nóg een keer worden gezongen, maar deze tweede Mamma Mia! is precies leuk genoeg om de innerlijke brompot te doen zwijgen."

Lees de volledige recensie hier (via Blendle)