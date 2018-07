The CW werkt aan serie over Batwoman

De serie moet vanaf volgend jaar te zien zijn, schrijft Variety.

Batwoman werd in de jaren vijftig geïntroduceerd als liefje voor Batman om geruchten over zijn eigen homoseksualiteit te ontkrachten. In 2006 kwam ze opnieuw voor in de strips van DC, deze keer als de lesbische Kate Kane.

Caroline Dries is als schrijver en uitvoerend producent betrokken bij het project. Zij werkte eerder aan The Vampire Diaries en aan Smallville. De laatstgenoemde serie gaat over het personage Clark Kent voor hij Superman wordt.