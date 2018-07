Duurste Chinese film aller tijden al na drie dagen uit bioscoop gehaald

De fantasyfilm Asura, een op boeddhistische mythologie gebaseerde productie over een herder die een mythisch rijk moet beschermen tegen een aanval van monsters, kostte meer dan 100 miljoen euro om te maken.

Die kosten zijn zo hoog vanwege de vele spectaculaire special effects die in de film te zien zijn. De Mexicaan Charlie Iturriaga, die eerder verantwoordelijk was voor de effecten in grote films als Deadpool, Furious 7 en X-Men: Days of Future Past, had daar de leiding over.

Ondanks de grote ambities en torenhoge budget, presteerde de film bijzonder matig. In het openingsweekend bracht de productie een schamele 6 miljoen euro op met bioscoopbezoeken.

Het bedrijf dat de productie van de film op zich nam, stelt dat de beslissing niet alleen is genomen omdat de opbrengst tegenviel. Er zouden enkele veranderingen aan het verhaal gepland staan, waarna de film opnieuw uitgebracht wordt.

Topacteurs

Aan de film werkten vele succesvolle mensen mee. Zo werden de hoofdrollen gespeeld door enkele Chinese topacteurs, is de film geregisseerd door Peng Zhang, die bekendheid verwierf als stuntcoördinator van de Twilight-serie en Ant-Man, en verzorgde Ngila Dickson de kostuums, waar ze eerder een Oscar voor kreeg voor The Lord of the Rings.

Ook de Nederlandse vechtkunstenaar en acteur Ron Smoorenburg heeft een rolletje in de film.