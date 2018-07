Linda de Mol maakt nieuwe film met Gooische Vrouwen-regisseur

April, May en June moet in 2019 in de bioscoop verschijnen, zo heeft distributeur Independent Films dinsdag bekendgemaakt.

De film gaat over de zussen April, May en June, die bij elkaar komen als hun moeder ernstig ziek is. Het verhaal is door De Mol bedacht. Zij gaat ook een van de hoofdrollen spelen. Koopman tekent voor de regie, Houtappels is als scenarioschrijver bij het project betrokken.

De opnames gaan eind augustus van start. De complete cast wordt later bekendgemaakt. De film zal in 2019 in de bioscopen te zien zijn.

Gooische Vrouwen 2, de laatste bioscoopfilm van De Mol, Koopman en Houtappels, wist in 2015 meer dan twee miljoen bezoekers naar de bioscoop te trekken.