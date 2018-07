Barry Atsma ontdekte veel over zichzelf na solovoorstelling over broer

"Binnen twee weken had ik de voorstelling af. Ik was 32, en had mijn sleuteltje gevonden", zegt Atsma in een interview met VARAgids.

Toen Atsma zich in 2003 bij Toneelgroep Amsterdam voegde, was hij onder de indruk van collega's als Halina Reijn en Hans Kesting.

"Dat was confronterend voor mij. Ik deed maar wat. Ik was begonnen met acteren, omdat mijn moeder me een cursus toneelspelen cadeau had gedaan toen ik in Utrecht rechten studeerde."

Zwembad

Om te onderzoeken of hij wel door moest gaan met acteren, maakte Atsma de bewuste solovoorstelling.

"Op het moment dat ik aan het schrijven sloeg, aan de rand van het zwembad bij het huisje van mijn ouders in Zuid-Frankrijk, begreep ik waarom ik verhalen wilde vertellen. Ik vond de stem van mijn personage, een jongen met een geestelijke stoornis die voor vol wil worden aangezien. (…) Tot die tijd had ik ergens het gevoel dat mijn acteercarrière niet van mij was, maar aan dat zwembad ontstond verbinding."

Voor BNN presenteerde Atsma ook de serie Down for Dummies. Binnenkort is hij te zien in een nieuw seizoen van Klem.