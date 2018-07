Nickelodeon maakt nieuwe reeks van animatieserie Ratjetoe

Rugrats gaat over een groep peuters en hun dagelijkse routine, die in hun verbeelding bol stond van de avonturen. De ouders in de kinderserie hadden meestal geen idee wat hun kinderen meemaakten.

De serie is in 1991 gestart en won onder meer vier Daytime Emmy Awards en zes Kids' Choice Awards.

Er is ook een liveactionfilm rond Rugrats in de maak. Deze film moet in 2020 verschijnen. Het moet na The Rugrats Movie (1998), Rugrats in Paris (2000) en Rugrats go Wild (2003) de vierde film over de peuters worden.