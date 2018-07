Onbekend scenario van filmmaker Stanley Kubrick opgedoken

De regisseur zou het script in 1956 samen met Calder Willingham hebben geschreven. Kubrick werkte later ook samen met hem aan Paths of Glory.

Het zou gaan om een scenario gebaseerd op het boek Burning Secret uit 1913. Het boek gaat over een man die bevriend raakt met een tienjarige jongen om diens moeder te kunnen versieren.

Nathan Abrams noemt zijn vondst in The Guardian ongelooflijk. Hij en andere fans van Kubrick kenden het project, maar gingen ervan uit dat het verloren was gegaan. "We wisten dat hij er verder mee wilde, maar niemand dacht dat het al af was."

Het scenario staat volgens de filmprofessor haaks op Lolita, de film die Kubrick maakte op basis van het boek van Vladimir Nabokov. "Daarin trouwt een man met een moeder om bij haar dochter te komen. In Burning Secret sluit de hoofdpersoon juist vriendschap met een zoon, om zo de moeder voor zich te winnen."