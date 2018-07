Voormalig acteur Robert Wolders (81) overleden

De familie wil verder geen details over zijn overlijden delen, meldt The Hollywood Reporter op basis van het Audrey Hepburn Children's Fund. Wolders was lid van de raad van bestuur van het fonds.

Als acteur had Wolders onder meer rollen in series als Flipper, Laredo, The Man from U.N.C.L.E., Bewitched en The Mary Tyler Moore Show.

Nadat hij in 1975 met actrice Merle Oberon trouwde, stopte Wolders met acteren. Na haar dood was hij ruim dertien jaar samen met Audrey Hepburn. Hepburn is in 1993 gestorven.

Daarna had hij relaties met Leslie Caron en Henry Fonda's weduwe Shirlee.