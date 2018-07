Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Series

De fans zaten er al tijden op te wachten: het zesde seizoen van Suits staat nu op Netflix. Vroegtijdig schoolverlater Mike Ross is uit op een baan bij top-advocaat Harvey Specter. Achter de schermen van het bureau gaat het er een stuk ruiger (en stomeriger) aan toe dan we denken. Inmiddels staat seizoen 8 in Amerika al voor de deur: het eerste seizoen waarin Meghan Markle en Patrick J. Adams niet te zien zijn.

In het derde seizoen van Derek speelt Ricky Gervais een loyale, goedgelovige pleeghuisverzorger die hier en daar een steekje laat vallen.

Ook het zesde seizoen van de animatieserie Archer is nu te zien. Spion Archer probeert de wereld te redden van het kwaad met een indrukwekkende hoeveelheid gadgets. Toch is het balanceren van zijn baan, zijn ex-liefje Lana Kane en het samenwerken met zijn dominante moeder/baas een hele opgave.

Netflix heeft ook het eerste seizoen van De Heldenverhalen van Kapitein Onderbroek online gezet.

Films

In Inferno, het vervolg op The Da Vinci Code en Angels & Demons, wordt hoogleraar Robert Langdon (Tom Hanks) met geheugenverlies wakker in een Italiaans ziekenhuis. Samen met zijn dokter probeert hij zijn geheugen terug te halen, zodat de loslopende psychopaat waar hij naar op zoek was alsnog gepakt kan worden.

De oorlogsfilm Fury met Brad Pitt in de hoofdrol, speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Een vijfkoppige tank-crew moet in vijandig gebied een missie uitvoeren, wat onmogelijker en gevaarlijker dan ooit blijkt te zijn.

In de sci-fi/actie-Netflix original-film How It Ends heeft een mysterieuze ramp Amerika in een slagveld veranderd. Families rust de zware taak om te overleven. Voor nog meer spanning kijk je de horrorfilm Romina, waarin een schoolkamp uitmondt in een overmaat van extreem geweld.

En verder

Netflix heeft een handvol reality/docu-series online gezet. Zo kijk je vanaf dit weekend naar het eerste seizoen van de Netflix-original Sugar Rush, waarin teams tegen elkaar strijden om de lekkerste en mooiste zoetigheden te maken.

In het eerste seizoen van Lockup: Extended Stay krijg je een kijkje binnen een aantal van de beruchtste gevangenismuren. In het tweede seizoen van de original Drug Lords, worden wederom de verhalen van de grootste drugsbazen uit de geschiedenis verteld. En in het tweede seizoen van de docu-serie Dark Net, stap je de online wereld van geheimzinnige en gevaarlijke apps binnen.

In Baby Ballroom volg je de kinderen die worden klaargestoomd voor de absolute top van het ballroomdansen. En comedian Jim Jefferies verrijkt Netflix met de stand-upspecial Jim Jefferies: This Is Me Now over 'graaiende' beroemdheden, politieke schijnheiligheid en zijn eigen foute carrièrekeuzes.