Nederlandse acteurs reageren geschokt op overlijden filmeditor

"Mijn hoofd is sinds vanmiddag op hol, mijn hart lekt", schrijft actrice Sanne Vogel bij een foto op Instagram. "Hoe kan iemand die zo lief en zacht is dit overkomen? Zo gruwelijk, zo verdrietig. Dinsdag zat ik nog bij jou op de bank in de edit, onze harten luchtend bij elkaar, zoals altijd bij jou. Je vloog die avond naar Mallorca, even rust, even ertussenuit."

Ook acteur Nasrdin Dchar reageert verslagen. "De wereld verliest een ongelooflijk groot talent en een prachtig mens. We gaan je missen Wouter." Van Luijn monteerde onder meer de film Rabat, waarmee Dchar een Gouden Kalf heeft gewonnen. De filmmaker was ook verantwoordelijk voor films als Wolf en Aanmodderfakker.

"Het is niet te bevatten. We zullen je nooit vergeten vriend", schrijft Ruben van der Meer bij een foto op Instagram.

Katja Schuurman en Tijl Beckand waren vrijdag de eersten die reageerden op de dood van Van Luijn, die tijdens zijn vakantie om nog onbekende redenen door vijf personen op straat in elkaar werd geslagen. Hij is later in het ziekenhuis overleden.

De Spaanse politie heeft zaterdag laten weten dat een verdachte is opgepakt.