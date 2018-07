Scarlett Johansson verlaat film na kritiek over transgenderrol

"Als gevolg van de recente ethische vragen die zijn ontstaan na mijn casting als Dante Tex Gill, heb ik besloten mijn deelname aan het project in te trekken", liet Johansson in een verklaring weten.

"Hoewel ik het fantastisch had gevonden om het verhaal van Dante en zijn transitie te kunnen laten zien, begrijp ik waarom velen denken dat hij door een transgender persoon moet worden gespeeld."

Volgens de actrice heeft de kwestie aangezet tot een groter debat over de casting van acteurs en actrices in filmproducties. "Ik ben dankbaar dat dit debat heeft geleid tot een breder gesprek over diversiteit in de filmwereld."

Rupert Sanders, die eerder samenwerkte met Johansson aan Ghost in the Shell, is in beeld voor de regie van Rub & Tug.