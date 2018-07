Game of Thrones sleept meeste Emmy-nominaties in de wacht

Vorig jaar was de show, die doorgaans veel wordt genomineerd en in totaal al 38 Emmy Awards heeft gewonnen, de grote afwezige op de prijsuitreiking. Dit kwam doordat het nieuwe seizoen in dat jaar te laat was begonnen om in aanmerking te komen voor een Emmy Award.

Netflix verslaat concurrent HBO voor het eerst in achttien jaar in het aantal nominaties. De streamingdienst kreeg onder meer nominaties voor Black Mirror, The Sinner en The Crown.

Ook de dramaserie Westworld en comedyshow Saturday Night Live konden op 21 nominaties rekenen. Daarna volgt A Handmaid's Tale van Hulu met twintig nominaties.

The Voice

John de Mol maakt met de Amerikaanse versie van The Voice ook kans op een Emmy Award. De show is voor het zevende jaar op rij genomineerd in de categorie voor beste realityseries en talentenjachten.

De talentenjacht won de televisieprijs voor het eerst in 2013, een jaar na de eerste nominatie voor een Emmy. In 2014 greep De Mol mis maar de afgelopen drie jaar was het steeds raak.

The Voice neemt het dit jaar op tegen The Amazing Race, American Ninja Warrior, Project Runway, RuPaul's Drag Race en Top Chef.

De nominaties voor de zeventigste Emmy Awards werden donderdagmiddag om 17.30 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. De prijzen worden op zondag 17 september door Colin Jost and Michael Che van Saturday Night Live uitgereikt in Los Angeles.