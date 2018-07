La Casa de Papel-bedenker Álex Pina tekent deal met Netflix

De serie over een overval op de Koninklijke Munt van Spanje is de meest bekeken niet-Engelse serie van Netflix wereldwijd. Pina gaat ook het derde seizoen van La Casa de Papel, die vanaf 2019 te zien is, voor Netflix maken.

"We leven in een tijdperk waarin series een van de meest relevante culturele bewegingen ooit worden", zegt de 48-jarige Spanjaard in gesprek met Deadline.

"De mogelijkheid om de laatste hoek van de wereld te bereiken met hun creaties, is de droom van duizenden creatievelingen. Samenwerken met Netflix is een droom die uitkomt."

Naast La Casa de Papel is Pina ook bezig met Sky Rojo. De productie van dit actiedrama start in 2019.