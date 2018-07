Recensieoverzicht Skyscraper: 3D-versie is aan te bevelen

De Telegraaf - 3 sterren

"Z'n knipoog en zijn opgetrokken wenkbrauw zijn normaal gesproken belangrijke wapens van The Rock, maar dit keer zijn z'n grappen op één hand te tellen. Spanning, familiedrama en een crimineel complot moeten dat gemis aan humor compenseren, wat maar ten dele lukt. Dat de schurk dreigt Sawyers schattige dochtertje van het dak te gooien als haar vader niet doet wat hij zegt, voelt daarbij als een wat goedkope manier om het publiek angst aan te jagen."

NRC - 4 sterren

"Voormalig politieagent Will (Dwayne Johnson) is een verzekeraar die zijn gezin moet redden uit een in vlammen staande skyscraper. De plot draait om een schurk die achter een databestand aanzit dat in bezit is van de eigenaar van het 220 verdiepingen tellende gebouw, het hoogste in Hongkong. Die plot is vooral aanleiding om stunts uit te halen. Halsbrekende toeren die met verve in beeld worden gebracht, waarbij het aan te bevelen is de 3D-versie te gaan zien. Binnen de kortste keren staat het zweet je in de handen, als Will weer eens aan een touw bungelt of van een hoge kraan springt."

AD - 3 sterren

"Regisseur Rawson Marshall Thurber doseert de spanning bekwaam en weet de onvermijdelijke clichés niet storend te maken. Hij slaagt er nota bene zelfs in een spectaculaire ode te brengen aan de spiegelscène uit de klassieker The Lady from Shanghai uit 1947 met Orson Welles. Of de huidige generatie bioscoopbezoekers dat zal opmerken is twijfelachtig."

de Volkskrant - 3 sterren

"Maar domme beslissingen krijgen voortdurend een virtuoze verbeelding, in deze lompe, weinig originele en toch hoogst vermakelijke nazaat van Die Hard, The Towering Inferno en die briljante scène in Mission Impossible 4 waarin Tom Cruise in Dubai de Burj Khalifa-toren aan de buitenkant beklimt."