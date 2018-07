Joanna 'Patsy' Lumley krijgt Lifetime Achievement Rose d'Or

Lumleys carrière beslaat inmiddels vijftig jaar. Zo was ze te zien in The New Avengers, de James Bond-film On Her Majesty's Secret Service en The Wolf of Wall Street. Onlangs maakte ze nog een aantal reisdocumentaires voor ITV.

"Ik ben zo blij en vereerd dat ik de Rose d'Or in september mag ontvangen", aldus de 72-jarige Britse actrice. "Ik kan je niet vertellen wat het voor me betekent, het is een absolute sensatie, iets waar ik nooit van had gedroomd."

In de competitie voor een 'gouden roos' dingen ook enkele Nederlandse tv-programma's mee. Zo zijn het EO-programma Tweestrijd en #tagged van KRO-NCRV genomineerd.

De Rose d'Or-awards worden sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma's van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet. De uitreiking vindt dit jaar op 13 september plaats in Berlijn.