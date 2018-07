'Keri Russell in thriller van Guillermo Del Toro'

Volgens The Hollywood Reporter speelt de Amerikaanse actrice een lerares die interesse in een mysterieuze en teruggetrokken student heeft. De jongen draagt een dodelijk geheim met zich mee dat cruciaal voor het voortbestaan van de stad is.

Het script van de horrorfilm, die door Del Toro in samenwerking met David Goyer en Miles Dale geproduceerd wordt, is geschreven door Nick Antosca en Henry Chaisson. De opnames van de film zouden in het najaar van 2019 plaats moeten vinden in Vancouver, waardoor Russell in de zomer tijd heeft voor de opnames van de Star Wars-film Episode IX.

De 42-jarige Russell is bij het publiek bekend door haar hoofdrol in de dramaserie The Americans, waarvoor ze twee keer voor een Emmy genomineerd werd. Daarnaast was ze te zien in films als Mission Impossible III, We Were Soldiers en Dawn of the Planet of the Apes.